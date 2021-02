La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, torna a fare il punto e a descrivere il rapporto(ormai ai minimi storici) che intercorre tra Gattuso ed Aurelio De Laurentiis.

Tutto è iniziato quasi due settimane fa, con la sconfitta di Verona e la conseguente chiamata di ADL a Benitez ed altri allenatori, per poi giungere allo sfogo di Gattuso dopo i quarti di Coppa Italia.

Adesso questa guerra fatta di frecciatine deve finire: il Napoli è in corsa su tre fronti e in una stagione anomala e dal calendario fitto, come è quella del Covid, occorre unità e compatezza.

Dunque, è importante, anzi decisivo, che il presidente e l’allenatore si siedano e concordino almeno una tregua fino a fine stagione. Ormai è chiaro che non ci sarà più il rinnovo, dunque le strade a maggio sono destinate a separarsi.