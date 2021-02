Da Genova: “Ballardini pronto per domani, gli resta un solo dubbio in attacco”

Il Napoli cercherà di riscattare lo zero a zero di Coppa già domani sera, in casa di un Genoa rivitalizzato da Ballardini. Gli azzurri scenderanno sul prato del Marassi alle 20.45 e, come anticipato da La Repubblica di Genova, il tecnico rossoblù sa già come offendere la retroguardia partenopea:

“Finite le parole e le polemiche legate al calciomercato, è il momento di pensare al campo in casa Grifone. Domani sera arriva il Napoli e l’unico vero dubbio al momento riguarda chi farà coppia con Mattia Destro. Eldor Shomurodov infatti ieri ha svolto lavoro differenziato per un affaticamento e considerando che la gara è già domani esiste la possibilità che il giocatore possa partire dalla panchina per non rischiare di forzare troppo“.

“La speranza naturalmente è che sia solo un falso allarme e nulla di grave considerando la mole di lavoro che fino ad ora ha sostenuto il giocatore uzbeko, sempre protagonista positivo in questa prima parte di stagione. Ma un suo eventuale stop potrebbe portare benefici ad uno dei giocatori più chiacchierati del mercato appena chiuso. Gianluca Scamacca infatti è pronto a tornare protagonista e non vede l’ora di scendere in campo. Dal Signorini arrivano notizie confortanti sulle sue prestazioni durante le sedute di allenamento e sui gol messi a segno al centro sportivo“.