Il Napoli si prepara alla sfida ostica di sabato sera contro il Genoa di Davide Ballardini, ma arriva una brutta notizia in casa Napoli alla vigilia della sfida di Marassi.

Infatti, in casa Napoli il Covid non dà tregua e non c’è neppure il tempo di esultare per la negatività di Fabian Ruiz, che arriva una brutta notizia: infatti, è risultato positivo al tampone Faouzi Ghoulam.

Il calciatore algerino aveva fatto un tampone privato, non con tutta la squadra, e a questo tampone naso-faringeo è risultato positivo. A dare la notizia è stata la stessa SSC Napoli con un tweet: