Il Napoli si prepara alla trasferta in casa del Genoa, una partita sicuramente ostica e difficile, visti gli ultimi risultati raggiunti dal Grifone e i 0 goal subiti nelle ultime 4 gare.

Per Gattuso, in queste ore, ci sono molti dubbi sull’eventuale formazione da schierare in campo contro il Grifone: infatti, ci sono almeno 3 scelte e 3 nodi che Gattuso deve sciogliere.

Ieri si è fatto il punto sugli infortunati e sotto questo punto di vista arrivano solo buone notizie: Insigne e Demme hanno avuto soltanto delle botte che sono state già smaltite in queste ore, mentre un altro dilemma riguarda l’attacco.

Nelle prossime ore, Petagna si sottoporrà a dei test fisici per capire a che punto è del suo recupero e se potrà giocare dal primo minuto o lasciare ancora il posto a Hirving Lozano “falso nueve”.