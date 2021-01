Sono ormai ai ferri corti, l’allenatore Fonseca e Edin Zdeko, dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro lo Spezia. Tanto che la dirigenza giallorossa, in settimana, ha provato a piazzare il bosniaco all’Inter, in cambio del cileno Sanchez. Il coach giallorosso, ha deciso di non convocare il bomber, scatenando su Twitter l’ira dei tifosi, che chiedono il suo esonero.