Pagelle Cdm – Manolas stacca la spina, Insigne si riscatta con una giocata in particolare

All’indomani della vittoria salvifica ai danni dello Spezia in Coppa Italia, il Corriere del Mezzogiorno incorona Lorenzo Insigne come migliore in campo.

Ecco il migliore ed il peggiore secondo il quotidiano nostrano:

Insigne 7 – S’attendeva la sua prestazione, il riscatto dopo le giornate difficili per il rigore sbagliato contro la Juventus. Il capitano ha guidato la squadra nella prestazione contro

lo Spezia, la giocata più bella è l’assist per il gol di Elmas che ha chiuso il primo tempo sul 4-0

Manolas 5,5 – Nel secondo tempo la squadra si rilassa sul 4-0 e dà allo Spezia la possibilità di rientrare. Manolas è tra quelli che staccano di più la spina, Gyasi gli sfugge sul primo

gol. Due minuti e i liguri realizzano anche lil secondo con un tiro di Acampora deviato proprio da lui.