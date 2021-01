Rai – Spezia, Italiano: “Il risultato non ci può rendere felici, ma oggi non era semplice. Loro hanno grandi individualità”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del match di Coppa Italia contro il Napoli. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

”Abbiamo sbagliato l’approccio. Con queste squadre è fondamentale essere sin da subito aggressivi, e noi non lo siamo stati. Loro hanno grandi individualità e se abbassi la guardia ti castigano. Sicuramente il risultato non ci può rendere felici, ma oggi non era semplice. Siamo comunque soddisfatti di quanto fatto in questa competizione. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona prestazione. Se continuiamo così anche in campionato, ci sono buone possibilità di salvarci. L’importante è non avere più l’atteggiamento arrendevole messo in campo nella prima frazione di gara. Zoet ha avuto un infortunio molto grave. Durante la sua assenza sono cambiate diverse gerarchie. Ma quando tornerà al massimo della forma per me sarà un bel problema”.