Gennaro Gattuso, ieri, si è fatto sentire forte e nell’intervista postpartita ha voluto sottolineare i risultati raggiunti da questa squadra in un anno sicuramente inedito, reso complicato dal calendario molto compresso e dalla diffusione del virus.

La sua intervista è stata un moto di orgoglio e di rispetto verso il suo lavoro e verso se stesso, dopo le tante voci pesanti degli ultimi giorni. Voci che, purtroppo, non saranno fermate dalla vittoria con lo Spezia, perché una rondine non fa primavera.

E così il Corriere dello Sport, oggi in edicola, parla di un rapporto tra il presidente e Gattuso ormai ai minimi termini: il rinnovo, già apparecchiato e definito, sembra essere finito direttamente in soffitta e non si farà.

Gli ultimi eventi hanno convinto De Laurentiis a non proporre più il rinnovo, per cui sarà addio a fine anno se non addirittura prima. Gennaro Gattuso, ormai, non è più un progetto a lungo termine.