Cannavaro: “Questo è il Napoli che ha in mente Gattuso”

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Juventus, ha preso parte a BoboTv, trasmissione in onda sulla piattaforma Twitch, dove ha parlato del momento degli azzurri e dei bianconeri.

“Questa non è la Juve che Pirlo ha in testa, a differenza del Napoli, secondo me questa è la squadra che ha pensato Gattuso. È chiaro poi che sono i calciatori più forti a fare la differenza, se hai Cristiano Ronaldo e Morata sono meno i problemi. Andrea ha conoscenze ed esperienza, sono sicuro che col tempo verrà fuori”.

La stagione è lunga e non è il momento di abbattersi, ripartendo dalle buone cose viste nelle prime uscite stagionali, magari il ritorno di Osimhen potrebbe essere la svolta per ritrovare le sicurezze avute in passato