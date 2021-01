Sportitalia – Malcuit sarà un calciatore della Fiorentina: le ultime

Kevin Malcuit sarà un giocatore della Fiorentina. A rivelare gli ultimi dettagli sulla trattativa è Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel salotto di Sportitalia:

“Kevin Malcuit sarà della Fiorentina. Operazione completata, ok del Napoli in prestito con diritto di riscatto. Era il primo nome di gennaio per la fascia destra, tornato di moda dopo i tentativi per Andrea Conti che ha poi scelto il Parma. Malcuit è atteso già nella giornata di domani dopo le visite che solitamente la Fiorentina, come per Kokorin, organizza a Villa Stuart”.