Sky – Udinese, vicino l’arrivo di Cutrone. Doppio colpo con Llorente o problemi con lo spagnolo?

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, l’Udinese è molto vicino a chiudere il colpo Patrick Cutrone dal Wolverhampton.

Superata per il momento la concorrenza del Parma, i bianconeri sono vicini a chiudere l’operazione.

La domanda che sorge spontanea è: doppio colpo con Llorente o, per via di problemi con lo spagnolo, il club di Pozzo ha virato sul calciatore italiano? Secondo lo stesso Gianluca Di Marzio, l’operazione che porterà Lasagna all’Hellas Verona e Llorente al Napoli è in chiusura tra oggi e domani. Sembra quindi che il club friuliano farà un doppio colpo.