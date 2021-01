Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Llorente:

“Il Napoli in questo momento sta sistemando alcune cose con l’agente di Llorente e, per sistemare il tutto, potrebbero volerci 24 ore. Il club friulano attende l’ok degli azzurri per l’attaccante spagnolo, poi libererà Lasagna che andrà al Verona”.