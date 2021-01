Sconcerti: “La Juve non sta facendo meglio del Napoli! Do un consiglio a De Laurentiis…”

Mario Sconcerti, nota firma del giornalismo italiano, nel corso de Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 21, ha parlato del momento azzurro, in particolare di un possibile cambio di allenatore: “Secondo me l’argomento è sbagliato, continuiamo porci la domanda su se ieri il Napoli abbia giocato bene o male. I partenopei attualmente sono una squadra discretamente deludente, non molto più della Juve o di tante altre che sono in quella zona di classifica”.

“Si loda tanto l’Atalanta, ma nelle ultime tre ne ha pareggiate due contro Genoa e Udinese. Il vero problema è capire se cambiare allenatore può dare nuova linfa alla squadra o se si tratta di una decisione azzardata. La società può fare quel che meglio crede, ma do un consiglio a De Laurentiis: cambiare in corso d’opera non è un’operazione da grande squadra. Diverso è invece contattare un top coach, un mister di livello chiaramente superiore. Ripeto: la Juventus non sta facendo tanto meglio del Napoli”.