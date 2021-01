TMW – Contro l’Hellas tengono banco due ballottaggi: le ultime

Gennaro Gattuso ha in testa due dubbi per il match di domenica prossima contro l’Hellas Verona.

Ne parla oggi Tuttomercatoweb, analizzando i nomi che si contendono il posto da titolare. I due ballottaggi riguardano il reparto difensivo in primis, con Meret che insidia Ospina per una maglia da protagonista e Hysaj che potrebbe sostituire Mario Rui e farlo riposare dopo le fatiche della Supercoppa. In attacco non si tocca niente, al momento.

Petagna confermato e Mertens scalpita per un ingresso dalla panchina. In settimana ci sarà un altro match di Coppa Italia contro lo Spezia di Italiano, motivo per il quale Rino potrebbe valutare un sottilissimo turnover.

Si attendono novità.