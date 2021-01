Novellino su Insigne: ”Si è preso la responsabilità, era propositivo. In altri non ho visto tutto ciò”

Novellino, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni del Mattino rilasciando alcune dichiarazioni: “In una partita così importante la mentalità è venuta meno, la squadra non è riuscita a tirare fuori la giocata decisiva, nella Juve ho notato maggiore cattiveria agonistica. Insigne ha tirato fuori ma può capitare, durante la partita è stato propositivo e si è preso la responsabilità di calciare il rigore. Nel restante gruppo non ho visto questa convinzione nel verticalizzare e puntare al gol”