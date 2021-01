Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

”Al Napoli, per alzare l’asticella, serve un attaccante con forza fisica. Manca quel giocatore che si prende la squadra sulle spalle e cambia la partita. Oltre ieri, ho visto questo anche nella sfida contro l’Inter. La Juve, dal canto suo, non eè così scadente come si dice, però è sicuramente altalenante”.