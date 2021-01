Il Mattino – Novità sul rinnovo di Gattuso: le nuove cifre e le condizioni

Dovrebbero esserci novità rilevanti in merito al rinnovo di Gennaro Gattuso in casa azzurra.

Come infatti è stato riportato dall’edizione de Il Mattino, mancherebbe poco per l’accordo finale: nel nuovo contratto, il tecnico calabrese percepirà un ingaggio di 2,4 milioni annui e sarà valido fino al 30 giugno del 2023. Non ci saranno clausole di alcun tipo per l’allenatore. Non c’è, però, una sorta di opzione per il prolungamento in un ipotetico terzo anno.

Ciò nonostante, per tutta la società e in primis per ADL, l’uomo alla guida è perfetto per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Il Napoli crede in Rino, anche per il futuro.