Insigne: “Cento gol? No, preferisco la coppa”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli è consapevole di quanto possa essere importante questa partita per tutti i tifosi napoletani. Una sfida che per i partenopei ha avuto sempre un valore particolare, un riscatto sociale oltre a quello calcistico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 24 azzurro antepone il successo della squadra a quello personale ovvero raggiungere quota 100 gol e ritagliarsi un posto sempre più importante nella storia del Napoli.

Il capitano del Napoli sa bene che è una gara speciale per i tifosi, per la società e per dare fiducia alla squadra stessa e dichiara difatti di non pensare al centesimo gol bensì di puntare ad una grande prestazione da parte di tutto il gruppo squadra.