Sfida a centrocampo, un azzurro e un bianconero saranno decisivi

Buona parte di questo trofeo stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport passerà dal centrocampo delle due squadre, in particolare tra Arthur e Zielinski.

Arthur e Zielinski non si somigliano. Uno ha un’identità di gioco chiara: tocco, passaggi corti, passetti. L’altro è completo, incide in maniere diverse, soprattutto calcia forte. Per quanto riguarda non ci sono molti dubbi: attualmente è il più in forma del Napoli, giocherà sempre dietro la prima punta.

Per Arthur potrebbe esserci un cambiamento di posizione: stasera potrebbe giocare da mezzala, oppure a sinistra. Il compito del centrocampista bianconero sarà dare palleggio e imprevedibilità alla Juventus, ma occhio alla fase difensiva.