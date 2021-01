Sarà Insigne ad affiancare Gattuso in Conferenza Stampa

Mercoledì si giocherà la partita che decreterà il vincitore della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli. L’attesa è delle più calorose e all’ombra del Vesuvio, si sogna di trionfare come accadde il 22 dicembre 2014 a Doha, proprio contro la Juventus.

Domani, come di consueto, ci sarà la Conferenza Stampa prepartita di Gennaro Gattuso. Come al solitosi tratteranno i temi della gara, in questo caso riguardo la gara di Supercoppa. Verrà affiancato dal capitano Lorenzo Insigne, che al momento risulta essere uno dei trascinatori del club azzurro. Il tecnico e il capitano parleranno alle 18:30 di domani.