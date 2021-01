Radio Sportiva, Drago: “Napoli piazza ideale per Bernardeschi”

Massimo Drago, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex calciatore, oltre a toccare i temi del campionato, ha parlato di una sua vecchia conoscenza, Federico Bernardeschi.

L’ex difensore ha evidenziato come per l’attuale attaccante della Juventus, sia importante una piazza che metta in risalto le sue qualità, individuando in quella napoletana l’ideale per mettersi in risalto:

“Ha bisogno della fiducia e di sfruttare le sue qualità in una squadra che lo metta in risalto. Secondo me il Napoli sarebbe perfetto per lui: ha bisogno di giocare da esterno d’attacco, con la Nazionale riesce a mettersi in luce”.