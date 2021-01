Giordano: “De Laurentiis aveva pretese molto elevate su Milik! Ora però…”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli e della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw, tra gli argomenti trattati, il caso Milik: “Milik è vicino al Marsiglia? De Laurentiis aveva pretese molto elevate, ma alla fine questa è la soluzione migliore per tutti. Buon per Arek, che torna a giocare. Finora ci avevano rimesso tutti. Certe cose però andavano fatte durante il mercato estivo”.

L’eventuale buon esito della trattativa per il polacco eviterebbe al Napoli di perdere a parametro zero un giocatore su cui si è investito una gran somma di capitale.