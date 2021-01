Sky, Modugno :”Troppe critiche al Napoli, è in corsa per tutti gli obiettivi”

Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal” difendendo l’operato della squadra di Gattuso.

Il giornalista di Sky, durante l’intervista ha sostenuto che il Napoli stia subendo critiche ingiustificate e generose, in quanto nell’ultimo periodo stiano arrivando comunque vittorie nell’ che stanno tenendo gli azzurri ancorati a tutti gli obiettivi stagionali. Il giornalista ha ribadito come gli azzurri abbiano passato il girone di Europa League, siano in corsa per la Champions ed abbiano passato il girone di Coppa Italia; stagione dunque tutta da scrivere