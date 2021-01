Tuttosport; Lobotka può essere ceduto per 15 mln

L’edizione odierna di Tuttosport riporta che il Torino continua a muoversi per portare alla corte di Gianpaolo Stanislav Lobotka, l’interesse è ancora forte e i Granata proveranno ad acquistarlo

La testata torinese sottolinea come il giocatore non sia in vendita e che il Napoli sarebbe lieto di tenerlo; Aurelio De Laurentiis potrebbe vacillare per un’offerta intorno ai 15 milioni di Euro, possibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli ha imposto le direttive, adesso si tratta aspettando sviluppi; il Torino resta fortemente interessato