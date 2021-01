Coppa Italia, impresa Spal: battuto il Sassuolo!

È incredibile quello che è successo poco fa a Sassuolo nell’ottavo di finale di coppa Italia tra Sassuolo e Spal. Infatti, i neroverdi sono stati eliminati dai bianco azzurri che hanno vinto per 2-0. La squadra di De Zerbi ha pagato l’espulsione, per un brutto intervento, di Duričić ad inizio ripresa, precisamente al 47esimo. Gli ospiti ne hanno approfittato marcando il tabellino al 49esimo con Missiroli per poi chiudere la partita al 58esimo con il gol di Dickmann. Finisce quindi l’avventura del Sassuolo e continua quella della Spal che ai quarti sfiderà la Juventus.