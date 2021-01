FOTO – Kouamè: “Volevamo i quarti di Coppa Italia ma non ci siamo riusciti! Adesso testa al Napoli”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamè, autore del goal del momentaneo pareggio di ieri tra i viola e l’Inter, ha pubblicato una foto sui social che lo ritrae durante la sua esultanza. L’attaccante ex Genoa si è detto piuttosto deluso per l’eliminazione dalla Coppa Italia ma il goal lo ha spronato e gli ha dato la carica giusta in vista della trasferta di Napoli. Infatti Napoli e Fiorentina si sfideranno nel prossimo match di campionato al Diego Armando Maradona valido per la 18^a giornata di Serie A. Partita che andrà in onda domenica alla 12:30. Di seguito il post in questione: