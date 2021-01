Giuffredi: “Bakayoko è indispensabile, senza di lui per il Napoli ci sarebbero serie difficoltà”

Mario Giuffredi, procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Io credo che Bakayoko sia indispensabile agli azzurri. È stato un ottimo acquisto, senza di lui ci sarebbero serie difficoltà. Gattuso, pur avendo problemi di salute seri, è sceso in campo ed è andato sempre in panchina. Bisogna pensare prima di parlare, altrimenti è meglio tacere. Il Napoli ha avuto una serie di problemi passando per i discorsi dei rinnovi contrattuali. Milik è a scadenza. Hysaj credo che al 60% non rinnoverà. Parisi? Giuntoli me lo ha chiesto in estate. Sicuramente lo vedremo in Nazionale. Chi è furbo lo prende adesso, altrimenti lo prende ad un prezzo sicuramente superiore”.