Repubblica – Infortunio non troppo grave per Manolas: le ultime in vista della Supercoppa

Nella giornata di oggi, la SSC Napoli ha emesso un comunicato ufficiale sull’infortunio di Kostas Manolas. Il greco è stato vittima di una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro, un contrattempo che potrebbe costargli addirittura la Supercoppa contro la Juventus! Secondo quanto riportato da Repubblica.it però, i tempi di recupero, per questo tipo di problema, sono molto variabili. Per cui non è da escludere che l’ex Roma possa essere arruolabile da Gattuso il 20 gennaio, data del big match che vale la Supercoppa. Per quella data Ringhio cercherà di recuperare anche Kalidou Koulibaly, ancora ai box dopo l’infortunio rimediato in occasione del match di Serie A contro la Lazio.