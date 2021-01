Pres. Federcalcio Polonia: “Zielinski? Potenzialmente più forte di De Bruyne!”

Il Presidente della Federcalcio polacca Boniek, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Piotr Zielinski.

“Zielinski? E’ fortissimo, con un tocco e i suoi cambi di direzione si smarca facilmente e in maniera imprevedibile. In linea di massima è come De Bruyne, potenzialmente è addirittura più forte, deve solo essere più incisivo in fase offensiva con qualche gol in più. E’ un calciatore straordinario e deve rendere come tale”.

“Tra poco diventerà anche papà, queste cose ti aiutano ad essere più esperto. Cresci anche dal punto di vista umano, come uomo. Ha ancora grandi margini di miglioramento“.