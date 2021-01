Crisi Covid, la FIGC prosegue la sua politica di sostegno: l’iniziativa per il settore dilettantistico

Il calcio, come il resto del mondo, ha inevitabilmente risentito della crisi che ha portato il Covid. La FIGC prosegue la sua politica di sostegno: riconosciuti 1,25 milioni di euro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici di Calcio e al Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici per il settore dilettantistico.

Il presidente Gravina ha spiegato: “Bisogna tutelare i più esposti a questa crisi, se si vuol salvare il calcio: non c’è più tempo da perdere! La FIGC, come fatto sin dall’inizio di questo periodo difficile, continuerà a sostenere tutte le componenti con stanziamenti autonomi”. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.