Per poter sperare in un acquisto del Napoli nel mese di gennaio potrebbe non bastare l’eventuale addio di Malcuit – Parma su di lui – perché la cessione di Llorente, considerati i tempi di recupero di Osimhen, è in bilico. Il nuovo innesto, il terzino tanto atteso (i nomi sono sempre gli stessi, Emerson Palmieri e Firpo), quindi, potrebbe arrivare solo con una ulteriore cessione di uno fra Ghoulam e Lobotka (lo segue il Torino). Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.