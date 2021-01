Carlo Alvino, giornalista sportivo, ha commentato una frase detta da Gattuso su Twitter: “Tanti stanno commentando quanto detto da Gattuso sullo smanettare di Llorente. Io penso che Llorente non smanetta. Un professionista di grande moralità. Non si risparmia mai pur sapendo di non giocare e fa allenamenti intensi. Oggi è sempre stato sul pezzo creando apprensione alla difesa avversaria ed è lui a suggerire a Bakayoko di saltare insieme sulla punizione di Mario Rui. Esempio!”.