Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, pare che gli accordi fra Milik e la Juventus siano momentaneamente congelati. I bianconeri devono far fronte a diverse situazioni contrattuali irrisolte, fra cui quelle di Bernardeschi e Ramsey. Per il momento quindi la situazione resta bloccata, e stando a quanto detto da Venerato per gennaio non se ne farà nulla, resta – un’ipotesi se pur improbabile – per giugno.