Milik, rifiutate tutte le offerte. Si va verso la scadenza

Secondo quanto riportato da Tmw, tra il Napoli e Arkadiusz Milik è stallo totale sull’addio. Le parti sono in rottura e la società azzurra ha rifiutato le offerte di Olympique Marsiglia e Atletico Madrid, con le società che erano in trattativa per provare a prenderlo a gennaio. L’ultima richiesta che si sono viste fare è di 18 milioni di euro.

La strada di andare a scadenza, trovando un intesa a giorni con un altro club, sembra adesso quella più percorribile per Milik. Al momento il club di De Laurentiis non sembra propenso a fare sconti e per questo il polacco potrebbe trovare già adesso un preaccordo – da questa stagione è possibile firmare già a gennaio depositando poi dal 1 febbraio – con un’altra società. Il giocatore avrebbe chiaramente preferito trovar squadra da subito, ma la Federcalcio polacca è conscia che il ragazzo si sta tenendo in forma con sedute personalizzate in vista dell’Europeo. Il futuro potrebbe decidersi a breve, anche se non con un’altra maglia a gennaio a meno di un’inversione a U da parte del Napoli.