LE NOTE DI MN – Due big match persi e bottino quasi pieno con le piccole: il resoconto di dicembre

La rubrica nota come “Le Note di Mondo Napoli” ritorna con un appuntamento dedicato all’analisi del mese di dicembre targato Napoli.

Le sensazioni e gli appunti presenti sul nostro block notes per il mese scorso sono positivi e caratterizzati da un velo di rammarico per due gare perse, entrambe di livello: Inter e Lazio, gare diametralmente opposte per intensità e atteggiamento in campo.

Un dato è emerso dopo la gara di San Siro: il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, sta migliorando sempre di più a livello tattico e i risultati conseguiti lo dimostrano. Il 4-2-3-1 può diventare una certezza. Contro La Lazio è fuoriuscito un altro fattore. Oltre alla varie assenze, il tallone d’Achille del Napoli rimane la discontinuità in determinati periodi della stagione. Era già successo con Sassuolo e AZ Alkmaar, per intenderci.

Come dicevamo nel titolo, poi, le vittorie contro Crotone, Sampdoria e Cagliari hanno permesso agli azzurri di consolidare il quarto posto: dopo la nomea degli anni scorsi si squadra che perdeva punti con le piccole, il Napoli ha dimostrato di dare la sensazione di poterle vincere tutte.

Il solo pareggio contro il Toro, di conseguenza, è l’unica pecca: nella sfida contro i piemontesi, si è visto un Napoli privo idee e trame di gioco. Un difetto che, come dicevamo, è apparso più volte ma sul quale il tecnico si sta già muovendo per trovare pronte soluzioni.

Un mese positivo, ad ogni modo in Serie A. Due pareggi finali in Europa League contro Az e Real Sociedad hanno comunque permesso al Napoli di passare il turno in Europa League. Si poteva fare meglio ma le sei gare hanno visto il Napoli trionfare come primo.

Nonostante la continua evoluzione tattico-tecnica dello scacchiere partenopeo, la squadra sta trovando la giusta quadra dopo i primi mesi fatti di esaltazione e sfiducia suonati all’unisono nell’ambiente azzurro.

Parola d’ordine per i prossimi mesi? Compattezza e continuità.