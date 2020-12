Samp, Ranieri: “Candreva? Tutto risolto. Quaglia come Totti, sono unici”

Claudio Ranieri contro la “sua” Roma. Così l’allenatore della Sampdoria ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport:

“Senza Keita e Gabbiadini? Sono due giocatori importanti per noi. Però c’è Quagliarella in gran forma e faremo di necessità virtù. Fino a 40 anni come Totti? Certo, Fabio si cura molto, si allena bene, non gli manca tanto”.

ASSENZE – “Non abbiamo avuto Gabbiadini e Keita per un certo periodo. Silva aveva smesso di giocare a febbraio, solo ora si sta inserendo nel campionato italiano. In pratica siamo ripartiti con la squadra dello scorso anno”.

CANDREVA – “Tutto risolto? Certo, non ci sono problemi, altrimenti non sarebbe andato in campo”.

GIOVANI – “Jankto sta facendo bene, ha 24 anni, ha fatto gol e assist. Damsgaard è un 2001 interessante. Askildsen ancora non sta giocando ma sta migliorando e poi Verre mi ha sorpreso molto, lo conoscevo come avversario, è bello averlo in squadra”.