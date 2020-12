Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Sam Lammers è nel mirino di diversi club che lo hanno chiesto all’Atalanta in prestito secco da qui a giugno visto che sta giocando poco. Si è messa in fila anche la Sampdoria tra le pretendenti al centravanti olandese, dopo il Genoa che ha fatto una richiesta di prestito in caso di addio anticipato per Scamacca.