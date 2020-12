Alvino: “Rinvio Everton-City? C’è del buonsenso in Premier, ha evitato figuracce all’italiana”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal e ha fatto alcune osservazioni sul calcio globale: “L’esempio viene dalla Premier League. Il buon senso è stato padrone in Everton-City, evitando il teatrino indecoroso della prima e seconda sentenza. Ha evitato la figuraccia di un club che ufficializzava la formazione. In Italia abbiamo dato il peggio di noi in quei giorni. L’Inghilterra ci fa capire che il buon senso viene prima di tutto. Non riusciamo a prendere esempio dagli inglesi, che stanno venti anni avanti”.