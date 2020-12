Peggior calciatore del Napoli nel 2020, al terzo posto…

Bentrovati al terzo episodio della rubrica “il peggior calciatore del Napoli 2020″.

Andiamo a scoprire chi ci sarà dunque sul gradino più basso del podio.

Stiamo parlando di Allan, trasferitosi all’Everton durante lo scorso mercato estivo per una cifra vicina ai 28 milioni.

Arrivato dall’Udinese nel 2015, a Napoli il brasiliano ha giocato quindi per cinque stagioni, collezionando 11 reti e la vittoria di una Coppa Italia, proprio l’anno del suo addio.

Abituato a ringhiare e lottare in mezzo al campo, sradicava il pallone a chiunque si presentasse al suo cospetto, anche ad un certo Kylian Mbappè che durante Psg-Napoli del 2018 ha più volte constatato la difficoltà nel giocare contro un cliente scomodo come Allan.

Titolare inamovibile del centrocampo con Maurizio Sarri, con Carlo Ancelotti non trova particolari glorie a parte qualche ottima prova in Champions League anzi, viene anche colpevolizzato di essere il responsabile del famoso “ammutinamento” post Napoli-Salisburgo per alcuni screzi col tecnico di Reggiolo. Dunque con Gattuso vive qualche sprazzo di campo ma senza fortuna però venendogli preferiti molto più spesso Elmas, Zielinski e Fabian Ruiz.

Il tutto verrà poi smentito, giacché il brasiliano all’Everton ritroverà proprio l’allenatore ex Napoli, che l’ha voluto fortemente nella Merseyside.

Nonostante l’ultimo anno abbia giocato poco e non sia stato particolarmente importante per la causa azzurra, il calciatore è comunque rimasto legato a Napoli e con i tifosi nel cuore, essendoci anche tornato dopo il suo trasferimento.

Restate sintonizzati per scoprire il secondo classificato che sarà svelato il 31 dicembre alle ore 15.