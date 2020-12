Atalanta, follia Gomez: rifiuta il Tapiro d’oro e lo rompe in mille pezzi

Folle gesto del Papu Gomez, centrocampista dell’Atalanta che non sta vivendo un periodo positivo e che è pronto a lasciare Bergamo a gennaio.

Come riporta Sportmediaset, l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha raggiunto il calciatore argentino nella sede degli allenamenti della Dea, nel tentativo di consegnargli il “Tapiro d’oro“. Dopo che le domande dell’inviato sono state ignorate, quest’ultimo ha deciso di poggiare il premio sull’automobile del Papu ed è qui che è, in un momento d’ira, il numero 10 è uscito dalla vettura, ha preso il premio e lo ha scaraventato verso il suolo rompendolo in mille pezzi.