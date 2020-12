Jacobelli, direttore di Tuttosport: “Se la partita si rigiocasse, si vedrà una Juve più combattiva”

Xavier Jacobelli, direttore del quotidiano Tuttosport, ha parlato rigaurdo al ricorso del Napoli al Coni per la partita Juventus-Napoli, attraverso l’editoriale scritto su TuttoJuve: “Nella classifica guidata da un ottimo Milan, che riesce a superare numerose difficoltà, come l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, degli infortuni, dell’emergenza a centrocampo, c’è un’Inter che ha conquistato la sesta vittoria consecutiva, ma ha il fiatone, e c’è una Juventus che aspetta martedì 22 dicembre la sentenza del Collegio di Garanzia sulla partita con il Napoli del 4 ottobre scorso”.

“Vedremo cosa deciderà la Cassazione calcistica, ma un fatto è certo: qualora la partita venisse fatta giocare per verdetto del Collegio di Garanzia, come da più parti si preconizza, certamente la Juventus che sfiderà il Napoli sconfitto dalla Lazio, nettamente, molto più di quanto non dica il risultato, sarà una Juventus molto più in forma, molto più combattiva e molto più spettacolare di quella che sarebbe potuta essere in campo il 4 ottobre scorso”.