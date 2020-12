Napoli-Torino, i precedenti

Il Napoli, dopo la sconfitta contro la Lazio, mercoledì 23 dicembre dovrà affrontare il Torino. La partita sarà valida per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso deve riscattarsi, e chiudere il 2020 in modo positivo, contro un Torino non brillante. Quella di mercoledì sarà la sfida numero 133 fra le due compagini, l’edizione numero 67 in casa azzurra. Dei 66 precedenti in casa Napoli: 30 sono i pareggi, 28 le vittorie azzurre e 8 i successi granata.

L’ultima vittoria del Napoli coincide con l’ultima giocata. Gli azzurri hanno vinto per 2-1 e sono andato a segno: Manolas e Di Lorenzo per il Napoli, mentre per il Torino Edera.

L’ultimo pareggio risale invece al 19 febbraio 2019. La partita è finita senza reti, quindi 0-0.

L’ultima vittoria del Torino, in casa Napoli, è datata 17 maggio 2009. La squadra granata ha vinto per 2-1: nonostante il vantaggio del Napoli siglato da Pià, il Torino ribalta con Bianchi e Rosina.