Serie A, Fiorentina-Verona: le formazioni schierate da Prandelli e Juric

Calcio d’inizio alle 15: comincia una nuova giornata di Serie A. Il primo match della 13° turno si apre con Fiorentina-Verona. I viola, reduci dal pareggio col Sassuolo, scendono in campo con la coppia Ribery-Vlahovic, l’ex azzurro Callejon in panchina. Juric ricorre a Tameze come punta, a seguito dell’assenza di Barak e Di Carmine; dietro di lui Zaccagni e Salcedo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Dawidowicz, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Salcedo; Tameze. All. Juric