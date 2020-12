Alejandro “Papu” Gomez non è stato convocato per la partita contro la Roma. Lo ha riportato pochi minuti fa Sky Sport. La rottura tra Gasperini e il giocatore argentino sembra ormai insanabile. “Il segnale è quello di una rottura ormai sempre più evidente” ha commentato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Intanto le big di Serie A guardano al mercato: in prima fila il Milan, che ha gli occhi su Gomez.