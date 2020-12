Arkadiusz Milik deve assolutamente lasciare il Napoli a gennaio per assicurarsi una regolare partecipazione a EURO2021. La società azzurra è in contatto con l’entourage del polacco (clicca qui per saperne di più), per il quale non si esclude una permanenza in Italia. A tal proposito, arrivano novità da parte di Ciro Venerato, giornalista Rai, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Milik andrà via in cambio di soldi, il Napoli chiede 18 milioni di euro ma potrà accettarne anche 15. In Serie A potrebbe farsi avanti il Milan ma nessuno pagherà mai questa cifra per un calciatore in scadenza di contratto a giugno, che dalla fine del mercato di gennaio costerà 0 euro. Finora il colloquio tra Giuntoli e il suo agente, Pantak, non ha portato ad alcun chiarimento. Il Napoli non farà minusvalenze, la questione è relativa allo stipendio, visto che il polacco rifiutò il rinnovo propostogli quando si ruppe il crociato per la seconda volta”.