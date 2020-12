Nelle interviste pre-partita di Fiorentina-Verona è intervenuto Daniele Prade, direttore sportivo della Fiorentina, che ha parlato mercato viola, soffermandosi sul nome di Arek Milik. Le sue parole:

“Milik a gennaio? Ci abbiamo provato sia per lui che per Piatek a luglio, sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Ora non li abbiamo presi in considerazione”.