SSC Napoli, il report dell’allenamento odierno: le ultime su Osimhen

Il Napoli, attraverso il proprio account Twitter ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento di oggi 18 dicembre. Di seguito il comunicato delle società:



“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Lazio all’Olimpico in programma domenica all’Olimpico alle ore 20.45 per la 13esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 1, esercitazione di passing drill.

Di seguito il gruppo è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto.

Osimhen prosegue il proprio percorso riabilitativo”.