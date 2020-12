Ligue 1, il calciatore Rachid Alioui è scomparso

Rachid Alioui è un attaccante marocchino che gioca in Francia, vestendo la casacca dell’Angers. Ha collezionato una sola presenza per poi finire tra gli indisponibili, ma il club non ha mai specificato quali siano ke sue condizioni. L’allenatore del club Stéphane Moulin ha dichiarato: “È gravemente malato. Il segreto medico mi vieta di aggiungere altro“. Parole che vanno a infittire ulteriormente il mistero.

Secondo Ouest-France, il giocatore sarebbe in ospedale da giovedì mattina. Il classe 92′ vanta 18 presenze e 2 reti con la nazionale marocchina.