Venerato: “Il Napoli vorrebbe cedere Ghoulam e ha già individuato il sostituto”

Nelle ultime settimane Faouzi Ghoulam sta trovando spazio sulla fascia sinistra, quando Mario Rui deve rifiatare, ma nonostante questo il suo futuro al Napoli è tutt’altro che certo.



Come riferito dall’esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



“Il terzino algerino chiude a ogni tipo di possibilità che non sia una big, in Italia o all’estero, ma per ora nessun top club lo cerca. Il Napoli vorrebbe cederlo e, se dovesse riuscirci, potrebbe poi dare l’assalto a Emerson Palmieri, vero sogno per la corsia di sinistra”.