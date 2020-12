Sconcerti: “Napoli superiore all’Inter. Insigne? Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti”

Mario Sconcerti, giornalista, ha risposto ad alcune domande nel corso di Maracanà, trasmissione sportiva di TMW Radio:



Cosa ne pensa del caso Insigne?

“Se la parolaccia è ammessa perché il momento è tirato, diventa un inferno e tutti sono giustificati. In quel caso c’è un solo modo, che il direttore di gara faccia finta di non sentire, ma non può farlo in mezzo a sette giocatori. Un capitano deve rimanere lucido in quei momenti. L’arbitro è fiscale? Le regole sono queste. Comunque ho visto un grande Napoli, soprattutto dopo l’espulsione”.

Il Napoli dunque può ancora credere allo Scudetto, visto quanto fatto a San Siro?

“Sta perdendo troppo e contro le avversarie dirette. Mi chiedo perché è andato a basso ritmo. L’Inter è andato in difficoltà perché aveva di fronte un avversario superiore. Il Napoli non ha tramutato questa superiorità in tiri in porta”.

Milan che pareggia ma resiste in testa:

“E’ un altro Milan, gli sta mancando Ibra ma anche Kjaer. Kalulu ha fatto sembrare Destro un grande attaccante. L’attacco del Milan non segna più”.